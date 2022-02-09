بالصور.. حاكم دبي يتجوّل على دراجة هوائية قبالة شاطئ جميرا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

نشر حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، صورا يظهر فيها وهو يتجول في دبي على دراجة هوائية.

وغرّد حاكم دبي، عبر “تويتر”، قائلا: “ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا”.

وأضاف: “مسار جميل نضيفه لـ 520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة”.

وختم: “سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله..

ورافقه في الجولة عدد من من المسؤولين.