بالصور.. حاكم دبي يتجوّل على دراجة هوائية قبالة شاطئ جميرا

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم
نشر حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، محمد بن راشد آل مكتوم، صورا يظهر فيها وهو يتجول في دبي على دراجة هوائية.
وغرّد حاكم دبي، عبر “تويتر”، قائلا: “ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا”.
وأضاف: “مسار جميل نضيفه لـ 520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة”.
وختم: “سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله..
ورافقه في الجولة عدد من من المسؤولين.