مبعوث رئاسي سوداني في إسرائيل.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع أن مبعوثا سودانيا يزور إسرائيل، الأربعاء، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن المبعوث الرئاسي السوداني وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع، علما أنه لم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والسودانية.

يذكر أن السودان واحد من أربع دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ضمن إطار معاهدة إبراهيم التي جاءت برعاية الولايات المتحدة في صيف العام 2020.

وسافر المبعوثون بين إسرائيل والسودان منذ ذلك الحين، على الرغم من عدم توقيع أي اتفاق رسمي حتى الآن، طبقا لرويترز.

الجيش قاد التحرك نحو إسرائيل

وبحسب الوكالة، فإنه يُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قاد التحرك نحو إسرائيل بينما كانت الجماعات المدنية أكثر ترددا في ذلك.

واستولى الجيش السوداني على السلطة في البلاد يوم 25 أكتوبر، منهيا شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بدأت لتشكيل مرحلة انتقالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، عام 2019.

ولم تكشف رويترز عن اسم المبعوث الرئاسي السوداني الذي زار إسرائيل.