«خطوة أولية».. وفد إماراتي يزور إيران قريبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تزامنا مع مسار خفض التصعيد بين البلدين، يزور وفد استثماري إماراتي ايران قريبا، بحسب ما أعلنت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، اليوم الأربعاء.

وفي الاطار، اعتبر رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية علي رضا بيمان باك، أن الاجتماع الناجح للنشطاء التجاريين الإيرانيين والاماراتيين بمشاركة أكثر من 120 شركة، خطوة أولية لتفعيل المركز التجاري الإيراني في الإمارات”.

وأضاف باك، حسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن “الخطوة الثانية وصول وفد استثماراي إماراتي إلى إيران قريبا”.

وزير الصناعة يزور الإمارات

وكان مدير عام الشؤون العربية والإفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، قال إن “وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، سيقوم بزيارة الإمارات في 17 إلى 19 فبراير / شباط القادم، يرافقه وفد تجاري واقتصادي كبير”.

وأضاف بيلتن، أن “زيارة وزير الصناعة تأتي في إطار برامج طهران لتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة ولا سيما دول الجوار الجنوبي”، مؤكدا أنه سيتفقد معرض إكسبو ويجتمع برجال الأعمال والتجار الإيرانيين، كما سيحضر الاجتماع المشترك بين أعضاء الوفد التجاري المرافق مع رجال أعمال الدول المختلفة المقيمين في دبي.

مسار خفض التصعيد

وكانت الإمارات، قد أعلنت، “استمرارها في مسار خفض التصعيد مع إيران”، مؤكدة في الوقت ذاته أنها “تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشكل كامل”.

بدورها، أفادت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، بأن بلادها “ستستمر في مسار خفض التصعيد والدبلوماسية، ولكنها في نفس الوقت تحتفظ بالحق في الدفاع عن أنفسنا بشكل كامل، دفاعياً وهجومياً”.

وأكدت نسيبة أن “هذا هو الالتزام الذي نتعهد به بصفتنا الحكومة للحفاظ على مواطنينا، والمقيمين”، مضيفة أن “هذا هو الالتزام بنموذج آمن يرتكز على القيم العالمية تمثل قيم ميثاق الأمم المتحدة نقدمه للمنطقة”.