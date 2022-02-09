شكرا لقرائتكم خبر عن مدغشقر.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار «باتسيراي» إلى 31 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في مدغشقر اليوم الأربعاء أن حصيلة قتلى إعصار باتسيراي ارتفعت إلى 31 شخصا على الأقل في الجزيرة، وأن الأضرار الناجمة عن العاصفة تزيد عما كان معتقدا سابقا. وتفيد تقديرات برنامج الأغذية العالمي بأنه من الممكن أن يكون ما يصل إلى 600 ألف شخص قد تضرروا من الإعصار، فيما نزح 150 ألف شخص. وتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانهيارات طينية، وغُمرت آلاف المنازل بالمياه أو دُمرت بالكامل. وقالت منظمة ويلثوجرهيلفه غير الحكومية: "هناك ما يقرب من 10 آلاف طالب حاليا غير قادرين على الذهاب إلى المدارس؛ لقد دُمرت 1203 فصول دراسية تماما وتضرر 53 مركزا للصحة"، مضيفة أن ما يقرب من 95 ألف شخص قد أصيبوا بجروح جراء الإعصار.