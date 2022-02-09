شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تقرر إنهاء تقليص عدد الموظفين وعودة الفعاليات بهذه الشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت اللجنة العليا بسلطنة عمان قرارات جديدة يتم العمل بها، تتلخص في إقامة صلاة الجمعة واستمرار إقامة الصلوات الخمس على أن لا يتجاوز عدد المصلين 50% من السعة الاستيعابية للمسجد أو الجامع، مع الالتزام بجميع الضوابط الموضوعة في هذا الشأن.

كما قررت إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، وتهيب اللجنة العليا بضرورة استمرار جميع الجهات باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض، ومتابعة التزام الجميع بها.

بجانب السماح بتشغيل أنشطة القاعات بنسبة 70% من طاقتها الاستيعابية، شريطة تلقي جميع الحضور لقاح كوفيد-19، والالتزام بجميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية.

كما سمحت أيضا بإقامة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري، مع ضرورة التزام المنظمين لها بالاشتراطات الموضوعة المزاولة هذه الأنشطة، خصوصا عدم تجاوز نسبة 70% من السعة الاستيعابية المكان إقامة هذه الفعاليات.

ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإصدار بيان حول محددات التعليم المدرسي للفصل الثاني في العام الدراسي 2021/2022.