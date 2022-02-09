شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مستفيداً يمنياً من الخدمات الطبية لمركز الملك سلمان بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية خدماتها العلاجية لـ 3.101 مستفيد خلال المدة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 542 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 246 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 36 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 72 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 215 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 12 مراجعًا، وقسم التوليد 4 أشخاص، وقسم الأشعة 130 مستفيدًا، وقسم المختبر 386 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 343 فردًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.115 فردًا.

وفي الخدمات المرافقة فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 404 أفراد، وقسم نقل الدم مستفيدان، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.