شاب يصنع سيارة 'خارقة' بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ!

قرر صانعو محتوى "على يوتيوب" صنع سيارة خارقة بأنفسهم، باستخدام أبسط المواد وقطع الغيار البسيطة.

استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.



تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.