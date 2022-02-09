انت الان تتابع خبر شاب يصنع سيارة 'خارقة' بنفسه لتجنب دفع ثمنها الباهظ! والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تعد سيارات بوغاتي باهظة الثمن ونادرة لدرجة أن الناس العاديين قلما يرونها طوال حياتهم.
قرر صانعو محتوى "على يوتيوب" صنع سيارة خارقة بأنفسهم، باستخدام أبسط المواد وقطع الغيار البسيطة.
استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.
تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.
استغرق الأمر عامًا كاملاً لتجميع سيارة "Bugatti Chiron" حقيقية تقريبًا، وعملية الإنشاء بأكملها موجودة في فيديو مدته 45 دقيقة.
تبدأ تكلفة "Bugatti Chiron" الحقيقية من 2.5 مليون دولار، والمبلغ الذي أنفقه المدونون على إنشائها غير معروف، وعلى الأرجح أقل بمئات المرات.