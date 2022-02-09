وزيرة الخارجية البريطانية تجتمع مع لافروف في موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى موسكو اليوم الأربعاء للاجتماع مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف وبحث الوضع في أوكرانيا.



وقالت تراس "سأزور موسكو لحث روسيا على السعي لإيجاد حل دبلوماسي ولتوضيح أن أي غزو روسي آخر لدولة مستقلة سيكون له عواقب وخيمة لجميع الأطراف المعنية".

وأضافت "روسيا لديها الخيار. نشجعهم بقوة على المشاركة ووقف التصعيد واختيار طريق الدبلوماسية".