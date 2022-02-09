رئيس النواب للأعضاء: "أراعى العدالة والدقة فى منح الكلمة والتابلت لا يخطئ"

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على المواد من الثانية وحتى الخامسة من مواد الإصدار من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحى المصرى.

وتنص المواد علىالمادة الثانية من مواد الإصدار تنص على

" يحل المجلس الصحي المصري المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل اللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998، والهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ويتحمل بجميع التزاماتهما، وتؤول إليه جميع حقوق الهيئة والعقارات المنقولة إليهما وجميع حساباتهما المصرفية.

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، بما لا يؤثر على ما يستحقونه مستقبلاً من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقاً لأحكام القانون المرافق.

ويستمر أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهما الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونهما، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحى المصرى.





المادة الثالثةيلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.





المادة الرابعةتصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.





المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على طلب الكلمة من قبل بعض النواب دون تسجيل طلب على التابلت قائلا:" أراعى العدالة المطلقة والدقة المطلقة في منح الكلمات، والتابلت لا يُخطئ".