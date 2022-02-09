شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: المجلس الصحى يقلل وقف نزيف هجرة الأطباء وسد الفجوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تأكيد من أعضاء المجلس على أهمية دور المجلس الصحى المصرى فى التدريب العلمى للأطباء ووقف هجرة الاطباء مطالبين بأن تكون اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحى معبرة عن القانون فيما ابدى البعض تحفظهم على القانون.

قالت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى اهتمت بالتدريب لكل القطاعات إيمانا بها بأهمية التدريب فى انارة العقول وهذا القانون هو ثمرة لما زرعته الدولة المصرية مشددة على أهمية القانون فى تقليل نزيف هجرة الأطباء وسد الفجوة.

وأشار النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن المجلس الصحى خطوة مهمة مضيفا صحيح إنها متاخرة لكن أن تاتى متأخر خيرا من ألا تأتى أصلا.

واشار إلى أن الدستور كفل للمواطن الحق بالصحة لافتا الى ان المجلس الصحى هو ترجمة لهذا الحق وسيسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية من حيث المستشفيات والكوادر حتى تتوافق مع الجمهورية الجديدة مطالبا بان يكون هناك دور فعال للجان بالمجلس، وأن تكون اللائحة التنفيذية على قدر فعالية المجلس.

وأبدت النائبة النائبة مها عبد الناصر تحفظها على قانون المجلس الصحى المصرى لأنه يحتاج إلى قدر أكبر من الدراسة مضيفة كنا نطمح فى مجلس صحى حقيقى قادر على تطوير المنظومة الصحية لأن مصر تستحق كيانا كبيرا معنى بالمنظومة الصحية، وليس معنى بالشهادات.

ولفتت النائبة هالة أبو سعد إلى الدور الكبير والمشرف للمبادرات الرئاسية فى الصحة متابعة عندما يكون هناك مجلس متخصص تحت رئاسة الرئيس لدعم المنظومة الصحية فهذا أمر جيد.

وقال النائب مكرم رضوان اليوم هو عيد لحلم انتظرناه طويلا واليوم يتحقق على يد القيادة السياسية والحكومة لافتا الى ان القانون سيعظم الفائدة من كل المنظومة الصحية.

وقال النائب هانى أباظة: "قلبى معاك يادكتور خالد عبدالغفار، التركة صعبة لكن معاك كل الحق والشعب المصرى والدستور والقيادة السياسية التى تساند كل الجهود لتقديم خدمة طبية مناسبة للمواطن المصرى".

وتساءلت النائبة رحاب الغول: "فين المستشفيات المؤهلة لممارسة الأطباء عملهم"، لافتة إلى أن مستشفى نجح حمادى العام منذ سبع سنوات لم يتم الانتهاء منها حتى الآن مطالبة بالاهتمام بمستفيات الصعيد وأن يكون لها الأولوية.

وأشارت النائبة راوية مختار الهدف من القانون سامى وراقى متساءلة ما هو مصير من لا يجتاز الاختبار وهل هيتم منعه من مزاولة المهنة.

وقالت: "أتمنى أن تكون اللائحة ناصفة وعادلة لكل العاملين بالفريق الصحى".

ولفتت النائبة جميانة لويس إلى أن القانون لن يخدم فقط جموع الأطباء وانما سيخدم جموع الشعب المصرى مؤكدة أن الفريق الصحى هم أكثر حرصا على رفع مستواهم الصحى والعلمى والطبيب عندما يهاجر لا يكون السبب فقط البحث عن مصدر للرزق وإنما للحصول على مستوى علمى متميز.

وأشارت إلى أن الدولة فى ظل قيادة الرئيس السيسى حريصة على أن تكون الخدمة الصحية وفقا للمعاير الصحية العالمية وهو مايتفق مع الدستور.