منظمة الصحة: نصف مليون وفاة بكوفيد في العالم منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون

لقاحات كورونا (أ ف ب).

أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلثاء تسجيل نصف مليون حالة وفاة بكوفيد-1 منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا، ووصفت هذه الحصيلة بأنها «أكثر من مأساوية».

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ إعلان أوميكرون متحورة مثيرة للقلق أواخر تشرين الثاني.

ومنذ ذلك الحين تجاوزت أوميكرون المتحورة دلتا بسرعة لتصبح الطاغية في العالم كونها أسرع انتشاراً، مع أنه بدا أن أعراضها المرضية أقل حدة.

وأضاف محمود في حوار مع الجمهور عبر حسابات منظمة الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي «في عصر اللقاحات الفعالة، يتوفى نصف مليون شخص، أنه حقاً أمر غير عادي».