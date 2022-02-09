البيت الأبيض: كل الخيارات مفتوحة للرد على ارتفاع أسعار النفط

09 فبراير , 2022
البيت الأبيض (أ ف ب).
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الثلثاء إن جميع الخيارات مطروحة للرد على ارتفاع أسعار النفط بما في ذلك التحدث إلى الحلفاء، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك عمليات منسقة للإفراج عن مخزونات من النفط في المستقبل.
وفي تشرين الثاني أعلنت الولايات المتحدة عن خطط للإفراج عن 50 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي للمساعدة في خفض أسعار النفط، لكن الأسعار الآن قريبة من أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
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