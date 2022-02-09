الادارة الامريكية تحدد سقفا زمنيا لانقاذ الاتفاق النووي الايراني

ونقلت وكالة "سي أن أن" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين تأكيدهم على أنه "إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق في نهاية شباط عبر المفاوضات في فيينا، فسيتعين على واشنطن تغيير مسارها".

واضافت ان "مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أن هذه الجولة التي استؤنفت أمس الثلاثاء حاسمة"،فيما اعتبر مسؤول ثان "ألا شيء مع إيران يسير وفق خط مستقيم على الإطلاق، لكن واشنطن وصلت إلى لحظة حاسمة".

