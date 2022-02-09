توجيه حكومي يخص عائلة القاضي 'أحمد فيصل' - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور عائلة الشهيد البطل القاضي في محافظة ميسان

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زار رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد البطل القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان، مقدماً لهم أحرّ تعازيه ومواساته.

وأشاد السيد الكاظمي بشجاعة القاضي الشهيد، وتصديه للجريمة المنظمة، ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة، وأكد سيادته أن دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية، وتعهّد سيادته بالوصول إلى المنفذين وإنزال أشد القصاص بهم.

ووجّه السيد الكاظمي الجهات المعنية بتوفير الحماية لعائلة القاضي الشهيد، ومتابعة احتياجاتها، وإنجاز كامل حقوقها التقاعدية وتلبية كل متطلباتها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

9- شباط- 2022

