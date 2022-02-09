انت الان تتابع خبر حديث جديد عن مدرب المنتخب العراقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-09 | 13:28
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أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدرب المنتخب الوطني سيتفرغ لمهمة تدريبه تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فيما أشار إلى أن وفداً عراقياً سيزور الإمارات للاطلاع على تجربة دوري المحترفين الإماراتي.
وقال المتحدث باسم الاتحاد، أحمد الموسوي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن "وفداً من اتحاد الكرة سيجري زيارة الى الإمارات للاطلاعِ على تّجرِبة دوري المحترفين الإماراتي الذي يعدُّ الأفضلَ في القارّة الآسيويّة ومدى الاستفادَةِ من هذه التجربةِ محلياً".
وأكد الموسوي، أن "الاتحاد قررَ الاعتمادَ على تَسميةِ لجنةِ مستشارين فنيين يختصُ عملها بمَسيرةِ المُنتخب الوطني"، لافتاً إلى أن "المدرب المحلي، الذي سيخلف بيتروفيتش، سيتمّ الاتفاقُ معه على قيادةِ المُنتخب في المُباراتين المتبقيتين من التصفياتِ المُؤهلة لكأس العالم".
وأكد الموسوي، أن "الاتحاد قررَ الاعتمادَ على تَسميةِ لجنةِ مستشارين فنيين يختصُ عملها بمَسيرةِ المُنتخب الوطني"، لافتاً إلى أن "المدرب المحلي، الذي سيخلف بيتروفيتش، سيتمّ الاتفاقُ معه على قيادةِ المُنتخب في المُباراتين المتبقيتين من التصفياتِ المُؤهلة لكأس العالم".
وأضاف، أن "المُدرب سيتفرّغ تماماً للعملِ مع المُنتخبِ الوطنيّ، وسيكون هناك معسكرٌ تدريبيّ داخلي مغلق لمدةِ أسبوعين تحضيراً لمواجهتي الإمارات وسوريا في التَصفياتِ الآسيويّة".
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