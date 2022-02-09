مزاح بين صديقين ينتهي بجريمة مروعة

وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إن "شابا أراد إبعاد الشبهات عنه، بعد أن قتل صديقه خطأ، فقام بسرقته ثم الهرب".

واضافت أن "بلاغا ورد من أحد المواطنين بوجود جثة شاب داخل محله، وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن المجني عليه قد تعرض لإطلاق نار في الرأس، وأنه تم سرقة هاتفه الجوال ومبلغ مالي منه، وإثر تحقيقات مكثفة، حامت الشبهات حول صديق المجني عليه، خاصة أنه كان آخر الموجودين معه".



واشارت الوزارة الى انه "بعد مواجهته بالأدلة، أقر بإقدامه على قتل صديقه، لافتا إلى أنه قتله دون قصد منه، وذلك أثناء مزاحه معه، إذ أشهر مسدسه الحربي نوع "ماكروف" ووضعه على جبهة صديقه وأطلق النار منه، ناسيا أنه قام بتلقيمه سابقا؛ ما تسبب في وفاة صديقه مباشرة".

وأضاف المتهم في اعترافه أنه "بعد موت صديقه هرب من المكان وأخفى المسدس في منزله، ثم عاد إلى المكان لإخفاء الآثار، وسرق موبايل صديقه ومبلغا ماليا، في محاولة لإبعاد الشبهات عنه، وإظهار الجريمة وكأنها حصلت بدافع السرقة".

