اخبار العالم

ضبط مواد دعم لوجستي لداعش شمالي بغداد (صور)

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ضبط مواد دعم لوجستي لداعش شمالي بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط مواد دعم لوجستي تابعة لتنظيم داعش، شمالي بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات لواء 59 عن وجود مواد دعم لوجستي لعصابات داعش الارهابي وحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية لادامة الزخم على عصابات داعش الارهابي شرعت قوة بامرة مقدم لواء 59 ويرافقه ضابط استخبارات لواء 59 وامري افواج لواء 59 ف1.ف2.ف3.ف4.وف3 لواء 22 وضباط استخبارات الافواج وباشراف مدير شعبه استخبارات فق٦ لتنفيذ واجب ضمن قاطع ف3 لواء 59 في منطقة الهورة".

وأضاف البيان، أنه "تم العثور على ثلاثة براميل مملوئة بالمواد الغذائية صالحة الاستعمال".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا