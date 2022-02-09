شرطة ميسان توضح حقيقة تعرض مدير البلدية لاطلاق نار

وقال إعلام شرطة محافظة ميسان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " المديرية تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مدير بلدية المحافظة الى اطلاق نار في احدى مناطق مدينة العمارة".واضاف ان "مديرية الشرطة تؤكد، أن لاصحة للخبر المتداول ، وانما حدوث مشاجرة بالأيدي أثناء عمل كوادر البلدية في "تبليط" احد الشوارع ، في حين تم التدخل وفض المشاجرة دون وقوع حادث يذكر ".

واشار البيان الى ان "المديرية دعت الجميع الى توخي الدقة في نقل الأخبار وإعتماد مصادرها الرسمية".