بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توافق على 'غريب عسكر' مقرراً للمجلس

وأظهرت وثيقة، مذيلة بتوقيع رئيس الكتلة التركمانية النيابية، ارشد الصالحي، وردت لـ الخليج 365، موافقة مجلس النواب على تسمية "غريب عسكر" بمنصب مقرر للبرلمان.

ويوم أمس، قالت الكتلة النيابية التركمانية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تعلن للرأي العام العراقي والتركماني عن استحصال موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب على تسمية النائب غريب عسكر التركماني بمنصب مقرر مجلس النواب العراقي".



أدناه الوثيقة: