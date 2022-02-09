محمد رمضان يدخن الحشيش في أحدث أغانيه 'باي باي ثانوية' (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع يوتيوب، يقترب الفنان المصري محمد رمضان من حصد مليونين مشاهد على أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية".



ففيديو كليب أغنية "باي باي ثانوية" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي إسلام شندي، ومن إخراج ياسر سامي، الذي ظهر فيه رمضان طالبا في المرحلة الثانوية، يستعد للدراسة فيما يقاطعه صديقه ليمنحه سيجارة تحتوي مخدر الحشيش، قد صدم الجمهور، وذلك لما احتواه من مشاهد اعتبرها البعض غير لائقة.

فقد بدأ الكليب بسجارة الحشيش لينتقل بعدها الفنان إلى عالم آخر ويرى هلوسات حوله، مثل فتاة ترتدي زيا فرعونيا وترقص، وتحول أصدقاؤه إلى شخصيات أخرى تماما.

وهو ما أثار جدلاً واسعاً دفع بمخرج العمل إلى الخروج عن صمته. وهو ما أثار جدلاً واسعاً دفع بمخرج العمل إلى الخروج عن صمته.

واعتبر سامي أن إثارة الجدل هي السمة المميزة لنجاح أعمال الفنان محمد رمضان.