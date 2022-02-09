جيورجي بوريسينكو: نأمل ببدأ إنتاج "سبوتنيك في" المضاد لكورونا في مصر خلال الربيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب سفير روسيا لدى مصر جيورجي بوريسينكو، الثلاثاء، عن أمل موسكو في بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك في" في مصر خلال ربيع العام الجاري.



وقال بوريسينكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "لقد انتهت تقريباً مسائل نقل التكنولوجيا، وتقوم شركة مينافارم (المصرية) بإنتاج دفعات تجريبية من اللقاح، وسيتم بعد ذلك فحصها في مركز أبحاث الأوبئة الروسي /جاماليا/ ... ونأمل أن يبدأ الإنتاج المنتظم في فصل الربيع".

وأوضح أنه سيتم في البداية توجيه إنتاج مينافارم لتلبية احتياجات السوق المحلية، ويمكن بعد ذلك ترتيب عمليات التسليم إلى دول أفريقية أخرى.

وكان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وقع العام الماضي مع مينافارم اتفاقية لتوطين إنتاج اللقاح الروسي في مصر. وتعمل الأطراف منذ ذلك الحين بنشاط على تنفيذ الاتفاقية التي تنص على إنتاج حوالي 40 مليون جرعة من العقار في مصر سنويا.