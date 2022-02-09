الكرملين يؤكد أن نطاق التدريبات الروسية البيلاروسية يناسب طابع التهديدات التي تواجهها الدولتان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن تهديدات أمن روسيا وبيلاروس ازدادت خطورة مقارنة مع الفترات الماضية، الأمر الذي يفسر حجم التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين.



وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، معلقا على سؤال عن سبب النطاق غير المسبوق لتدريبات "عزيمة الاتحاد 2022"، التي تجريها روسيا وبيلاروس: "صحيح أن النطاق الحالي قد يكون أكبر من الماضي، لكن الوضع أيضا ازداد توترا".

وتابع: "تواجه روسيا وبيلاروس أيضا تهديدات غير مسبوقة، ويبدو أن كثافتها للأسف أكبر بكثير وأكثر خطورة مما كان عليه الأمر في الماضي".

وذكر بيسكوف أن الرئيس الروسي لا يخطط لحضور التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروس.

وفي تطرقه إلى موضوع عقد اللقاء الجديد ضمن إطار "رباعية النورماندي" حول أوكرانيا، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد بيسكوف أنه سيعقد، مشيرا إلى أن كل التوقعات الإيجابية المحتملة بهذا الشأن ترتبط بتطبيق بنود وثيقة "مجموعة الإجراءات" الموقعة في مينسك والهادفة إلى تسوية النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن، دميتري كوزاك، نائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية، مكلف بالعمل ضمن إطار تلك الرباعية على تحقيق تقدم في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس ماكرون قال خلال زيارته إلى كييف أمس الثلاثاء، بعد محادثات أجراها مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن لقاء "رباعية النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا) المعنية بتسوية النزاع في منطقة دونباس سيعقد في برلين يوم 10 فبراير على مستوى المستشارين السياسيين للدول الأربع.