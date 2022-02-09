شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان.. الجيش يؤيد أي قرار تتخذه السلطة لترسيم الحدود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع ترسيم الحدود البحرية.



جاء ذلك خلال استقبال قائد الجيش في مكتبه في اليرزة، رئيس الوفد الأمريكي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين، في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء.

وطبقاً للوكالة، تناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية.

ووصل المستشار الأمريكي لشؤون الطاقة هوكشتين مع وفد إلى بيروت أمس الثلاثاء في زيارة للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين وبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل.