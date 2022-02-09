شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بزيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات وإعادة تقييم الخدمات المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، هجوم من قبل بعض النواب على المنظومة الصحية بسبب عجز أسرة الرعاية المركزة وعجز الأطباء وكذلك الحضانات، واكتفاء الوحدات الصحية على تقديم خدمات التطعيم فقط، وذلك أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المجلس الصحي المصرى.

وفى هذا الإطار، أعلنت النائبة أميرة صابر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائله:" برفضه رفض قاطع.

وأضافت صابر خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم، مشروع القانون تجاهل العلميين تماما على الرغم من اهميتهم فى القطاعات الطبية، وذلك فى إشارة شديدة السلبية من القانون، متابعة:" وكان العلميين مش موجودين، على الرغم أن جميع دول العالم بها مجلسين طبى وصحى، وفى الحقيقة مستاءة من تجاهل العلميين ونفسى يتم تدارك هذا الأمر سريعا، بالإضافة إلى عدم وضوح الكثير من نصوص التشريع".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك كارثة تسمى هجرة الأطباء، قائلة:" أنا مش ضد مشروع القانون ولكن فى صورته الحالية يستوجب أن يكون هناك العديد من التعديلات الجوهرية".

فيما أعلن النائب حسام أبوزيد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال أبوزيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا:" نقر القوانين لوزارة الصحة لعلها تجدي نفعا، ولكن العيب ليس فى القوانين نريد وزير للصحة يشعر بالمواطنين، لا يوجد صحة فى مركز أبو قرقاص، الوحدة الصحية لا يوجد بها طبيب، والمستشفى الحكومي تحولت للولادة القيصرية فقط القيصرية ، مش لاقيين علاج".

وتابع عضو مجلس النواب:" نشكر القيادة السياسية على إدراج مستشفى أبو قرقاص ضمن خطة التطوير، متمنيا سرعة انتهاء الأعمال لتقديم الخدمة للمواطنين، ولنا فى مستشفيات الجيش والشرطة خير مثال بندخلها تعبانين نخف على طول، ولكن مستشفيات الصحة بندخلها أصحاء بنمرض فيها، وأقسم بالله الوحدات الصحية عشش عليها العنكبوت من الإهمال".

ومن جانبه، قال النائب بهاء الدين أبو الحمد، إن محافظة الأقصر تعانى كثيرا فى المنظومة الصحية، متابعا:" معندناش رعاية مركزة أو حضانات، مفيش سرير فى مستشفيات وزارة الصحة، وبنتوسط للرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة، وللأسف مفيش سرير فاضى وعلى ما نلاقى مكان للمريض بيكون مات وادفن ".

وتابع أبو الحمد خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب:" مفيش سرير للرعاية المركزة والأرقام الخاصة بالرعاية والحضانات غير حقيقة ويجب إعادة النظر فى المنظومة الصحية بشكل عام لصالح المواطنين".

ومن جانبه علق النائب محمد عزت، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، لابد من الوقوف على الأثر التطبيقى على الأرض، قائلا:" الوحدات الصحية مفيهاش غير تطعيم، ومستشفيات التكامل فى البداية كان يتم إجراء عمليات جراحية بها ولكنها تحولت لمكان للحصول على التطعيمات فقط".

وتابع:" وزارة الصحة أصبحت وزارة طاردة للأطباء، عندى 36 وحدة بيخدمهم 7 أطباء فقط".