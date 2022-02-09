شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: لولا المبادرات الرئاسية فى الصحة لكان الوضع سيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون المجلس الصحي المصري المقدم من الحكومة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية المقدمة للمواطن من خلال تدريب العاملين فى المجال الصحي.

وقال النائب محمد ابو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري نعانى فى القرى من الحصول على الخدمات الصحية ،ولولا تدخل رئيس الجمهورية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية لكان الوضع سيئا.

وأشاد بمشروع قانون المجلس الصحي فى تدريب الأطباء والاهتمام بتأهيلهم، مطالبا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى الموعد المحدد، مضيفا: "أتمنى أن تكون اللائحة على مستوى ما جاء فى القانون".

ولفت النائب محمود العزب إلى أهمية التدريب للأطباء فى ارتفاع جودة الخدمات الصحية لافتا الى ان الدولة تقوم بمجهود فى انشاء الوحدات الصحية ولكن لابد ان يتوافق ذلك مع تدريب الاطباء والعاملين بالمجال الصحى.

وأشار إلى أن أهداف مشروع قانون المجلس الصحى المصري، تتمثل فى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء،واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.