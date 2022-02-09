شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: انتحابات رئاسة الوفد ستسير فى شفافية مطلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن العملية الانتخابية لرئاسة حزب الوفد سوف تسير في شفافية مطلقة ونزاهة.

وأوضح رئيس الوفد، أنه تأكيدا لديمقراطية الحزب التي التزم بها، والتى تؤمن بالرأى والرأى الآخر، فإن الباب مفتوح أمام كل من يرغب في الترشح لرئاسة الوفد.

وأشار رئيس الوفد، إلى أن الإشراف على العملية الانتخابية قد أسند منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة إلى لجنة مستقلة، برئاسة فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، لها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه من أي قرارات أو إجراءات دون تدخل من أحل إمعانا وتأكيدا للشفافية وتوثيقا لنزاهة الانتخابات.

وشدد رئيس الوفد، على أنه لا صحة لما يردده البعض من إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، وأن ما أشيع بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.