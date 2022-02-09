شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 30 اقتراحا برغبة للحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 30 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى حول اقتراحات برغبة للحكومة لاتخاذ ما يلزم وجاءت الاقتراحات كالتالى:

1-اقتراح برغبة مقدم من النائب عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن بناء مجمع مدارس، ومدرسة رسمية متميزة للغات في قليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية

2- اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى ، بشأن بناء مدرسة بقرية بنى غالب- مركز أسيوط على أرض أملاك دولة بجوار الوحدة الصحية- محافظة أسيوط

3- اقتراح مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي على أرض مصنع السجاد بقرية درنكة - مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

4. اقتراح مقدم من النائب عبد المنعم على عبد المنعم، بشأن اتخاذ التدابير الشاملة والمتعددة المستويات للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا بتحوراته المختلفة بين الطلاب والمعلمين.

5. اقتراح مقدم من النائب عبد الفتاح محمد الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لإدارة أبو تشت التعليمية- محافظة قنا.

6. اقتراح مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية الشغبة- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

7. اقتراح مقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن توصيل الصرف الصحي للمنازل وجميع المناطق المحرومة بمدينة القصير- محافظة البحر الأحمر.

8. اقتراح مقدم من النائب أسامة محمد عبد العاطى، بشأن إحلال وتجديد محطة المياه المسماة (محطة الترشيح البطئ) الموجودة بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

9. اقتراح مقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء شبكة صرف صحي لقريتى ميت زنقر القديمة، الخلوة بديسط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

10. اقتراح مقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن أعمال تدبيش حماية النيل وعمل الأرصفة اللازمة لحماية حرف نهر النيل من الإنهيار فى بعض المناطق بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

11. اقتراح مقدم من النائب أحمد عبد الحكيم، بشأن تغطية مصرف نمرة (5) الشرقى بمحلة زياد – مركز سمنود – محافظة الغربية.

12. اقتراح مقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز اسنا- محافظة الأقصر.

13. اقتراح مقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن إنشاء مؤسسة تضم ذوى الاحتياجات الخاصة، وإنشاء فروع لها فى كل المحافظات.

14. اقتراح مقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن توسعة اختصاصات مكتب تأمينات القطاع الحكومى الموجود بقرية أولاد يحيى- مركز دار السلام- محافظة سوهاج، ليشمل تأمينات القطاع الخاص.

15. اقتراح مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن توفير ماكينات صرافة ATM بكل قرى مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

16. اقتراح مقدم من النائب زكريا حسان، بشأن تركيب الانترلوك فى طريق جزيرة البوحة – قرية الطوايل الغربية – مركز ساقلته - محافظة سوهاج.

17. اقتراح مقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تطوير سوق الجملة وأسواق مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية.

18. اقتراح مقدم من النائب عيد حماد، بشأن رصف شارع عمر بن عبد العزيز مدخل حي حلوان من ركن فاروق حتى مدرسة الثانوية بنات – محافظة القاهرة.

19. اقتراح مقدم من النائب محمود قاسم، بشأن إنشاء سوق بديل للسوق الذي كان قائمًا على حرم السكة الحديد بمنطقة مينا البصل – محافظة الإسكندرية.

20. اقتراح مقدم من النائبة سميرة الجزار، بشأن تخصيص أماكن لإيواء المشردين والعابرين.

21. اقتراح مقدم من النائب سليمان عطيوى، بشأن إنشاء طريق جديد يختصر مسافة نحو 100 كم لمدينة سانت كاترين من مدخل وادي فيران – محافظة جنوب سيناء.

22. اقتراح مقدم من النائبة آية مدنى، بشأن ازدواج طريق الخارجة – الداخلة – محافظة الوادى الجديد.

23. اقتراح مقدم من النائب إلهامى البارودى، بشأن إنشاء كوبري سيارات بمنطقة المخمس بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

24. اقتراح مقدم من النائب السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء كوبري للمشاة بقرى (الروضه، ميت زنقر، المنيل) – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

25. اقتراح مقدم من النائبة رانية الجزايرلى، بشأن تطوير وتجميل طريق المطار المؤدى إلى مطار برج العرب – محافظة الإسكندرية.

26. اقتراح مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تطوير الوحدة الصحية وإنشاء وحدة إسعاف بقرية بنى غالب- مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

27. اقتراح مقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن توقيع البروتوكول الخاص بإنشاء معهد التمريض نظام ثلاث سنوات بعد الإعدادية وعامين بجامعة أسيوط بين كلٍ من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان.

28. اقتراح مقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء عيادة تأمين صحي شاملة بقرية درنكة- محافظة أسيوط.

29. اقتراح مقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء معهد فني صحي بمحافظة مطروح.

30. اقتراح مقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء مبنى بمستشفى طيبة التخصصي لإقامة الأطباء والممرضين والممرضات المغتربين والمغتربات- مركز أسنا- محافظة الأقصر.