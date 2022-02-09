شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتخفيض ساعات العمل للموظفة المرافقة لطفل لديه مرض مزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت ميشيل بشأن "تخفيض ساعات العمل الرسمية للموظفة التي ترافق طفلها المريض بمرض مزمن".

وعرضت النائبة مرفت ميشيل طلب الإحاطة، وقالت إن الموضوع يمس شريحة كبيرة من موظفي الدولة والتي لم يتطرق إليها أي من القوانين المنظمة للعمل سواء، قانون العمل أو الخدمة المدنية أو ذوي الإعاقة.

وعقب المستشار محمد عابد ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مشيراً إلى أن موضوع طلب الإحاطة يحمل جانبًا إنسانيًا جليلًا، إلا أن النص القانوني لا يسمح بتطبيقه؛ حيث إن قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في مادته رقم 131 منه؛ قد حددت أربعة حالات فقط لتخفيض ساعات العمل، ليس من ضمنها الفئة المستهدفة من طلب الإحاطة.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تعديل على المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وذلك بتعديل بند (2) من المادة المشار إليها؛ لإضافة عبارة "الموظف أو الموظفة التي لديها طفل مصاب بمرض مزمن يستلزم وجودها بجانبه لتلقى جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو الغسيل الكلوي أو ما شابه".

كما أوصت اللجنة بضرورة مراعاة الفئة المشار إليها في طلب الإحاطة عند مناقشة أو إقرار أى تشريع يصدر من المجلس بخصوص ذوى الأمراض المزمنة.