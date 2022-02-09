شكرا لقرائتكم خبر عن التجمعات الصناعية كثيفة العمالة توجه دولة.. إنشاء مجمعين والبدء فى 5 العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إقامة التجمعات الصناعية كثيفة العماله من المشروعات المستهدفة ضمن برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي، كأحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة.

وحسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) للعام المالي الجاري 2021/2022 يسعى برنامج إقامة التجمعات الصناعية كثيفة العماله كثاني المشروعات المستهدفه ضمن برنامج " تحفيز الاستثمار الصناعي " لدعم الصناعات المُغذية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة من خلال البرنامج إلي إنشاء مجمعين والبدء في إنشاء 5 مجمعات أخري.