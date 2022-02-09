المادة 186 من لائحة النواب تنحاز لمشروع قانون الحكومة لإنشاء المجلس الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال أعضاء في مجلس النواب إن إنشاء المجلس الصحي المصري يمثل نقلة نوعية في المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقدم النائب مكرم رضوان و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) مشروع قانون لإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

وقدمت الحكومة مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين 13 ديسمبر الماضي، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 26 من ديسمبر الماضي مشروع قانون مقدم من النائب مكرم رضوان و(60) نائباً (أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع بإنشاء الهيئة المصرية للتخصصات الصحية.

وإعمالاً لحكم المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس، اعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة أساساً للدراسة.