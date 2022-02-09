بالأسماء.. العثور على أب وأم وطفلتيهما متوفين داخل شقتهم في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

توفى أب وأم وطفلتيهما، اليوم الأربعاء، إثر تعرضهم للاختناق بسبب استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم، بمنطقة المحلاوي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة أب وأم وطفلتيهما، لقوا مصرعهم إثر استنشاقهم غاز تسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة كل من "راضي.ع.ح"، 36 عامًا، وزوجته "أسماء.ن.ش"، 28 عامًا، والطفلة "رحمة.ر.ع"، 9 سنوات، و"رقية.ر.ع"، 4 سنوات، وذلك نتيجة استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بمنطقة المحلاوي دائرة القسم.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، وصرحت بعدها بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.