قدم هدية للجمهور.. أبو جبل ضيف "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، اللاعب محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، ببرنامجها "معكم" على شاشة cbc بعد تألقه اللافت في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث أبو جبل خلال اللقاء عن اللحظات الصادمة والصعبة التى مر فيها فى مشواره، ودفعته للصبر والتحمل والانتظار إلى أن جاءته فرصة حراسة مرمى منتخب مصر فى بطولة أفريقيا. كما يكشف لأول مرة عن كواليس تجديد عقده مع نادى الزمالك بعد تألقه مع المنتخب خاصة مع قرب انتهاء العقد خلال

الأشهر المقبلة.

يتحدث أبو جبل أيضا عن اللحظات الصعبة فى تصديه لضربات الجزاء خلال البطولة، وسر الزجاجة التى أعدها له مدربه عصام الحضري، فضلا عن تصريحاته عن الحكم بكارى جاساما.

ويروي نجم المنتخب المصري الذي حصد إعجاب ودعم ملايين المصريين، كثيرا من تفاصيل حياته الشخصية وحقيقة انفصاله عن زوجته، وكذلك رحلته في عالم كرة القدم التي دخلها بسبب إخوته، الذين حضروا اللقاء معه في الاستوديو.

وتشهد الحلقة العديد من المواقف الطريفة، حيث يقلد أبو جبل عددا من المطربين، ويتفاعل مع جمهور الاستوديو ويهديهم تي شيرتات خاصة به، وموقعة منه.