ضبط 775 كيلو دجاج فاسد في حملة بيطرية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

شنت الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية.

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك، وأسفرت عن ضبط 775 كيلو دجاج فاسد.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة والتحفظ علي 25 كيلو لحوم مفرومة مجهولة المصدر و750 كيلو مفروم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، بعد أن جرى سحب عينات لتحديد صلاحيتها.

أكد الدكتور متولي أنة جرى تحرير محاضر مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أوغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.