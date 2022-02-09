974 مكانا بالطب.. ننشر أعداد الأماكن الشاغره بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يواصل موقع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية اليوم تلقي طلبات تسجيل طلاب الثانوية العامة دفعة 2020- 2021 لرغابتهم ضمن المستوي التاني من المرحلة الثالثة للتنسيق والتي تم فتحها السبت المقبل حيث تم تقسيم المرحلة على 5 مستويات داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك أماكن شاغرة أمام الطلاب بكليات القطاع الطبي، حيث أن الصيدلة بها أماكن كثيرة شاغرة ومتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك طب الأسنان التي يتوافر بها 373 مكان شاغر، و1108 مكان بكلية العلاج الطبيعى و974 مكان بكليات الطب البشري و57 بكلية التمريض و869 بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية.

كان الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قال في تصريح سابق لمصراوي إنه اعتبارا من السبت الماضي تم فتح المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عبر موقع التنسيق أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين (2020 - 2021) لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الغر، إن التقديم بالمرحلة الثالثة للتنسيق سيكون إلكترونيا فقط من خلال موقع التنسيق.

وأشار إلى أنه لن يحدث تخفيض في الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة عن المرحلة الأولى للتنسيق عدا كليات قطاع العلوم الإنسانية حيث خفض الحد الأدنى للقبول إلى 55% فقط مع التأكيد على الجامعات الخاصة بإلغاء اختبارات القبول في الجامعات وأن يكون الترشيح من خلال الموقع الرسمي.