لليوم الثالث.. استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في العمل بالأوكازيون الشتوي 2022، الذي يستمر لمدة شهر، لليوم الثالث، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم تحرير 53 محضرا في اليوم الأول للأكازيون الشتوي الذي بدأ يوم الاثنين ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل 15 يومًا فيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض على أي محل المشاركة في الأوكازيون أو نسبة التخفيض المقدمة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن المحاضر عبارة عن أوكازيون وهمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهم، مشيرًا إلى أن عدد المحلات التي اشتركت فى الأوكازيون حتى الآن وتمت الموافقة لها 650 محل في كافة المحافظات ويحدد المحل نسبة التخفيض وموعد المشاركة في الأوكازيون عن طريق التصريح الذي يحصل عليه من الوزارة، و أن التخفيض قد يكون على المحل بالكامل أو نصف المحل أو بنسب مختلفة.

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