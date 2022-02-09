الكنيسة الأسقفية: المطران المساعد يعين قسًا جديدًا ويثبت 64 عضوًا بالكنيسة الأسقفية بجامبيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

ترأس المطران أنطونى بول المطران المساعد للخدمة في إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة تثبيت أجراها على مدار يومين للأعضاء الجدد بالكنيسة بإبروشية جامبيلا، لخمسة أشخاص من كنيسة القديس لوقا وسبعة وثلاثون شخصُا من كاتدرائية الراعي الصالح بالإضافة لإثنين وعشرين شخصًا من كنيسة القديس برنابا.

كما ترأس المطران أنطوني بول المطران المساعد للخدمة في إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة رسامة القس مارتن ريكس في أديس أبابا بأثيوبيا.

تعتبر خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث أن إبروشية جامبيلا فقط لديها ما يزيد على 140 كنيسة تخدم ستة قبائل مختلفة.