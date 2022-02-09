تعليم السويس: استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن أعمال تصحيح أوراق امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية تسير على قدم وساق للانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في أقرب وقت.

وأضاف الفولى في تصريح صحفي لـ" الخليج 365" اليوم الأربعاء أن عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة على مدار اليوم داخل الكنترول لإعلانها قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بعد عرضها على اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس ونشرها على الموقع الالكترونى لتعليم السويس وبالمدارس.

وأشار مدير التربية والتعليم بالسويس، إلى أن المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، من غرف عمليات الإدارات التعليمية أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية ، لافتا أن الامتحانات تمت وفق اشتراطات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

يشار إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية في العام الماضي بلغت 87٪ نهاية العام الدراسي، وهي نسبة مرتفعة عن التي السابقة.