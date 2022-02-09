ماكرون: روسيا وأوكرانيا تعهدتا بالالتزام باتفاقيات مينسك

08 فبراير , 2022 ماكرون (أ ف ب). قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلثاء إن رئيسي روسيا وأوكرانيا تعهدا بالالتزام باتفاقيات مينسك. وقال ماكرون للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات التي جرت بينهما في كييف «لدينا الآن الإمكانية لدفع المفاوضات إلى الأمام».

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