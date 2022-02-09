انهيار أرضي في كولومبيا... ومقتل 14 شخصاً 

09 فبراير , 2022
انهيار أرضي في كولومبيا (أ ف ب).
لقي 14 شخصاً على الأقلّ حتفهم وأصيب 34 بجروح في كولومبيا الثلثاء في انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة، في حصيلة جديدة صادرة عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
وتسبّب تساقط الأمطار في ساعة مبكرة من صباح الثلثاء على جبل في إقليم ريسارلدا في وسط البلاد الغربي بانهيار أرضي طمر الكثير من المنازل في منطقة دوسكيبراداس الفقيرة.
وأوضح المسؤول المحلي كارلوس مايا «أحصينا 14 قتيلاً و34 جريحاً».
وقال سائق سيارة الأجرة دوبرناي هرنانديس (42 عاماً) لوكالة «فرانس برس»: «سمعنا ضجيجاً قوياً أخافنا. خرجنا ورأينا قطعة من الجبل فوق منازلنا».
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