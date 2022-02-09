ماكرون: تقدم المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بات ممكناً

باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء بعد محادثات مع الرئيسين الروسي والأوكراني أن تقدماً نحو خفض التوتر، بات ممكناً.

وقال: "لنا الآن إمكانية دفع هذه المفاوضات قدماً" بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يرى "حلولاً ملموسة وعملية" لخفض التوتر بين موسكو والغرب.

وجاءت هذه التصريحات بعد محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، في كييف.