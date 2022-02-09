ياسمين عبد العزيز ترد على شائعات خضوعها لجراحة تجميل (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على شائعة خضوعها لجراحة تجميل لنفخ الشفايف تسببت في تشويه ملامح، بنشر مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه بملامحها الطبيعية لتؤكد أن المقطع المتداول سابقا كان مجرد دعابة باستخدام الفلاتر.

ياسمين نشرت الفيديو الجديد عبر حسابها الشخصي على موقع "انستغرام"، وظهرت فيه بمفردها واستعرض المقاطع ملامح وجهها ليبرزها بدون تغيير يذكر عن شكلها المعتاد، واكتفت ياسمين بالتعليق قلب واحدة باللون الأسود والثاني قلب باللون الأحمر.

وتصدرت ياسمين عبد العزيز، تريند محرك جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل، ولماذا شوهت ملامحها.