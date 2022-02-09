انت الان تتابع خبر دولة القانون تطعن بقانونية قرار البرلمان الأخير بشأن منصب رئاسة الجمهورية – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الاربعاء، ان خطوة رئاسة مجلس النواب في فتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية هي خطوة غير قانونية او دستورية وستفتح الابواب للطعن بها عبر المحكمة الاتحادية.

