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دولة القانون تطعن بقانونية قرار البرلمان الأخير بشأن منصب رئاسة الجمهورية – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الاربعاء، ان خطوة رئاسة مجلس النواب في فتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية هي خطوة غير قانونية او دستورية وستفتح الابواب للطعن بها عبر المحكمة الاتحادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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