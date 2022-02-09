انت الان تتابع خبر بالفيديو اجراءات جديدة من هيئة الكمارك للحد من عمليات الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الكمارك وضع خطة جديدة لتسهيل اجراءات التخليص الكمركي واختصار مدة انجاز المعاملات في بغداد والبصرة وعموم المحافظات، حيث تشمل الضوابط الجديدة حوسبة التعاملات لتقليل مدد الانجاز والحد من عمليات الفساد.تكدس للحاويات داخل ميناء ام قصر الحدودي بمحافظة البصرة بات يشكل عقبة امام تعزيز الواردات المالية للدولة.. امر دفع بهياة الكمارك لتشكيل لجان لمعالجة هذه المشكلة من خلال جرد تلك الحاويات وبيعها الى التجار.

منذ سنوات وهذه الحاويات تشغل مساحة ليست بالقليلة من ميناء ام قصر..مما قد يتيح للفاسدين التلاعب باوراقها او ربما الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية.. وسط تاكيدات بأن هيأة الكمارك باشرت بتدقيق اعداد تلك الحاويات لمنع وصول يد الفساد والفاسدين اليها.



ويرى معنيون ضرورة تكثيف الجهد الكمركي اكثر للحد من عمليات التزوير من قبل حيتان الفساد. كون هيأة الكمارك تعد احد الروافد الاساسية بتغذية خزينة الدولة وتوفير الدعم والمستلزمات الضرورية لها من اجل انجاز اعمالها على اتم وجه.