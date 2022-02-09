متحدث البنتاجون يعلق على مقتل زعيم تنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن الغارة في سوريا التي قتلت زعيم داعش "وجهت ضربة كبيرة" للتنظيم الإرهابي.



وأضاف كيربي، في مقابلة مع قناة "الحرة"، أن زعيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، كان "مهتما جدا بإعادة تشكيل قوة المجموعة، بما في ذلك العمليات الخارجية وضرب أهداف غربية بما في ذلك الولايات المتحدة".

وأضاف أن "التخلص منه كان أمرا جيدا للجميع"، لكن "المجموعة لا تزال خطرة".

وأكد أن "العملية نفذتها الولايات المتحدة فقط"، وأنه لن يتحدث عن دول أخرى.

وأشار إلى أن "العملية بالتأكيد ستعيد داعش إلى الوراء"، مبينا أنه "لا يزال لدينا عدد قليل من القوات في سوريا، ولم يتغير شيء فيما يتعلق بالتركيز على داعش، كانت العملية ناجحة لكنها ليست نهاية الصراع مع داعش".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في عملية بسوريا.

وفجر القرشي، زعيم إحدى أشد الجماعات إثارة للرعب في العالم، نفسه كي لا يقع في الأسر، وتقول الولايات المتحدة إن "الانفجار أسفر عن مقتل عدد من أفراد أسرته وآخرين غيرهم".