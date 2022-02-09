السعودية.. بدء تطبيق إجراءات جديدة للدخول والخروج من البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت السعودية اليوم الأربعاء تطبيق قرار اشتراط الحصول على الجرعة التنشيطية للمواطنين السعوديين المغادرين من المملكة، وقرار وجود فحص "بي سي آر" سلبي لكورونا بالنسبة للقادمين من مواطنين وغيرهم.



وبدأ اليوم تطبيق قرار اشتراط تلقي المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة الحصول على الجرعة التنشيطية للقاح كورونا (الجرعة الثالثة)، وذلك لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية الأقل من 16 عاماً، والفئات المستثناة من تلقي اللقاح وفقا لما يظهر بتطبيق "توكلنا".

كما بدأ تطبيق إلزام جميع القادمين للمملكة بما في ذلك المواطنين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، تقديم نتيجة سلبية معتمدة لفحص "بي سي آر" لفيروس كورونا، باستثناء من هم أقل من ثمانية أعوام.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت الخميس الماضي أنه سيسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.