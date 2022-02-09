الأمم المتحدة تحذر من "اتجاه الأمور" بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شددت الأمم المتحدة على أن لديها شواغل متعلقة بطريقة سير الأمور في ليبيا، لأنها "تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي نود أن نراه".



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي رد فيه الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على أسئلة الصحافيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا.

وطرح الصحافيون أسئلة بشأن ما نتج عن اجتماع مجلس النواب الليبي أمس الأول الاثنين، حيث أعلن المجلس أن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت يوم غد الخميس.

وقال دوجاريك: "في هذه النقطة، من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد."

ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تواصل المستشارة الخاصة ستيفاني وليامز حث الأطراف الليبية على تحديد موعد للانتخابات ووضعه كأولوية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن دوجاريك القول :"ستيفاني وليامز في أوروبا، وهي في روما، وقد التقت بوزير الخارجية وغيره، وستعود إلى طرابلس قريباً، وستواصل الانخراط مع المتحاورين على الأرض بلا شك".