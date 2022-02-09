مقتل 7 جنود هنود بانهيار ثلجي.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انتشلت فرق الإنقاذ في الجيش الهندي جثث سبعة جنود طمرهم انهيار ثلجي أثناء قيامهم بدورية في منطقة حدودية نائية متنازع عليها مع الصين، بحسب ما أعلنت نيودلهي أمس الثلاثاء.



وكان الجنود في عداد فرقة أكبر منتشرة في ولاية أروناشال براديش، عندما علقوا على ارتفاع 4400 متر في منطقة شهدت تساقطاً كثيفا للثلوج في الأيام التي سبقت وقوع الكارثة الأحد.

ولم يتم العثور على أيّ ناج خلال يومين من عمليات البحث التي جرت في أحوال جوية سيئة.

وقال اللفتنانت كولونيل هارش وردان باندي، المتحدث باسم الجيش، في بيان "مع الأسف ورغم جهود الجميع، تأكّدت وفاة الجنود السبعة".

وكثيراً ما تنازعت الصين والهند السيادة على الحدود الشاسعة بينهما، بل خاضتا حرباً وجيزة في أروناشال براديش في 1962.

وتطالب بكين بمعظم مساحة الولاية التي تطلق عليها "جنوب التيبت".

وتصاعد التوتر في 2020 بعد اشتباك دام بالأيدي والحجارة والقضبان الحديدية بين جنود الدولتين الآسيويتين في منطقة لداخ (شمال الهند).

ومذاك فشلت جولات محادثات عدة في خفض التصعيد، وقام الجانبان بتعزيز المنطقة بعتاد عسكري وآلاف الجنود الإضافيين.