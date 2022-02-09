شاهد.. شجار في البرلمان السلوفاكي بسبب معاهدة عسكرية مع أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

خيمت مشاهد عنيفة على جلسة خاصة في البرلمان السلوفاكي بشأن معاهدة عسكرية مثيرة للجدل مع الولايات المتحدة.



وحجب نواب التيار اليميني المتطرف منصة رئيس المجلس بعلم سلوفاكيا في مستهل النقاش بعد ظهر أمس الثلاثاء، لمنع وزير الدفاع المحافظ ياروسلاف ناد من التحدث.

وعندما وقف نائبان في البرلمان عن حزب الليبراليين المشارك في الحكومة أمام الساسة الذين حجبوا المنصة بعلم أوكرانيا رشهم اليمينيون بالماء.

وانتزع نواب يمينيون آخرون العلم الأوكراني من الليبراليين ونزع أحدهم كمامة نائب ليبرالي، في الاضطرابات التي تلت ذلك.

وتمت مقاطعة الجلسة التي استمرت إلى المساء عدة مرات بسبب الصفير وأساليب أخرى للإعراب عن الاستياء.

ومن المفترض أن يصوت النواب غدا الأربعاء على المعاهدة.