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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات الجويّة السوريّة تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
ولم تذكر تفاصيل عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.
وقال التلفزيون السوري نقلا عن مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ في محيط دمشق.
في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات أطلق صوب إسرائيل إلا أنه انفجر في الجو.
وكان الجيش قد قال على تويتر أنه يتحقق مما إذا كان قد وقع هجوم.