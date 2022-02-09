الدفاعات الجويّة السوريّة تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح الأربعاء.



ولم تذكر تفاصيل عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.

وقال التلفزيون السوري نقلا عن مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ في محيط دمشق.

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن صاروخا سوريا مضادا للطائرات أطلق صوب إسرائيل إلا أنه انفجر في الجو.

وكان الجيش قد قال على تويتر أنه يتحقق مما إذا كان قد وقع هجوم.