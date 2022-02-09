شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. عواصف مدمّرة تضرب غرب أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

اجتاحت عواصف شديدة منطقة بيلبارا في غرب أستراليا خلال ليلة أمس، وهطلت أمطار غزيرة على المناطق النائية، مما ألحق أضراراً بالمنازل والمدارس والطرق.



وتلقت ماربل بار في شمال الولاية أكثر من 100 ملم من الأمطار في غضون 24 ساعة فقط، بينما غمرت مياه الفيضانات مدينة التعدين توم برايس، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

ومن المتوقع حدوث عواصف في الفترة المتبقية من الأسبوع.

جدير بالذكر أن مكتب الأرصاد الجوية (BoM) حث السائقين على التحقق من حالة الطريق قبل السفر.